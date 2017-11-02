ОСТАННІ НОВИНИ

Львівщина цьогоріч експортувала товарів майже на мільярд доларів. Понад чверть усього вивезеного складають електричні машини

Катерина Родак

|

Експорт товарів підприємствами Львівської області у січні–серпні 2017 року становив 979,2 млн дол., імпорт – 1360,2 млн дол. Про це повідомили в обласному управлінні статистики.

Порівняно з січнем– серпнем 2016 року експорт зріс на 22,6%, імпорт – на 29,4%. Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі склало 381 млн дол. У країни Європейського Союзу експортовано 76,7% від загального обсягу експорту області, імпортовано з цих країн − 72,6% від загального обсягу імпорту.

Головними партнерами в експорті та імпорті товарів були Польща і Німеччина.

У товарній структурі експорту переважали електричні машини (25,8% від обсягу експорту області), меблі (12,2%), деревина і вироби з деревини (10,0%), жири та олії (7,2%), зернові культури (5,2%). Основу імпорту товарів становили: електротехнічне обладнання та їх частини (14,2% від обсягу імпорту області), механічне обладнання (9,5%), пластмаси та полімерні матеріали (7,1%).

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Відвідати 13 країн майже без грошей – міф чи реальність?
Анастасія МОЗГОВА
Відвідати 13 країн майже без грошей – міф чи реальність?

Відвідати 13 країн майже без грошей – не міф. Студенти Політехніки Вадим Найко та Андрій Гурський – досвідчені автостопе...

Замасковані самовисуванці, адмінресурс та агітаційні вояжі чиновників: чим «прославилися» останні вибори в ОТГ на Львівщині?
Соломія ГОЛОВІНА
Замасковані самовисуванці, адмінресурс та агітаційні вояжі чиновників: чим «прославилися» останні вибори в ОТГ на Львівщині?

Днями на Львівщині завершилася четверта хвиля виборів депутатів та голів до восьми територіальних об’єднань області. Зві...

Добротвірська електростанція готується до надійної роботи взимку
Олесь ТЯГАЙ
Добротвірська електростанція готується до надійної роботи взимку

ДТЕК Добротвірська ТЕС активно готується до проходження осінньо-зимового періоду. Впродовж року на станції провели плано...

Нашумілий законопроект про тварин: боротьба з безвідповідальністю чи знущання над звірами і людьми
Катерина РОДАК
Нашумілий законопроект про тварин: боротьба з безвідповідальністю чи знущання над звірами і людьми

Зареєстрований 20 жовтня на сайті Верховної Ради законопроект №7220 щодо запровадження обліку домашніх та безпритульних ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів