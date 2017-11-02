Львівщина цьогоріч експортувала товарів майже на мільярд доларів. Понад чверть усього вивезеного складають електричні машини

Експорт товарів підприємствами Львівської області у січні–серпні 2017 року становив 979,2 млн дол., імпорт – 1360,2 млн дол. Про це повідомили в обласному управлінні статистики.

Порівняно з січнем– серпнем 2016 року експорт зріс на 22,6%, імпорт – на 29,4%. Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі склало 381 млн дол. У країни Європейського Союзу експортовано 76,7% від загального обсягу експорту області, імпортовано з цих країн − 72,6% від загального обсягу імпорту.

Головними партнерами в експорті та імпорті товарів були Польща і Німеччина.

У товарній структурі експорту переважали електричні машини (25,8% від обсягу експорту області), меблі (12,2%), деревина і вироби з деревини (10,0%), жири та олії (7,2%), зернові культури (5,2%). Основу імпорту товарів становили: електротехнічне обладнання та їх частини (14,2% від обсягу імпорту області), механічне обладнання (9,5%), пластмаси та полімерні матеріали (7,1%).