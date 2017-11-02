ОСТАННІ НОВИНИ

Кокер-спаніель знайшов сигаретну контрабанду у авто мешканця Львівщини

|

Сьогодні вночі у пункті пропуску «Смільниця – Кросценко» працівники митниці викрили спробу незаконного переміщення 327 пачок сигарет. Тютюнові вироби 28-річний мешканець Львівщини заховав у конструктивних порожнинах автомобіля «VOLKSWAGEN GOLF V». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ ДФС у Львівській області.

Під час перетину кордону він обрав смугу спрощеного митного контролю «зелений коридор». При усному опитуванні водій автомобіля заявив про відсутність у нього будь-яких предметів, які підлягають декларуванню, оподаткуванню або які заборонені чи обмежені до вивезення з митної території України.

Однак у працівників митниці виникли підозри щодо приховування від митного контролю товарів. До проведення поглибленого митного огляду було залучено службового собаку «Джанго» кінологічної команди митниці. Після того, як він своїми діями вказав на місця приховування, оглядова група з використанням технічних засобів митного контролю в ніші для запасного колеса, під задніми пасажирськими сидіннями, а також в правих та лівих задніх дверях виявила сигарети з фільтром різних торгових марок без акцизних марок України.

За цим фактом за ознаками порушення митних правил, передбаченого ч.1 ст. 483 Митного кодексу України, складено протокол. Сигарети вилучено. Їх вартість буде встановлено додатково. Справу скерують до суду.

Фото: ДФС

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Відвідати 13 країн майже без грошей – міф чи реальність?
Анастасія МОЗГОВА
Відвідати 13 країн майже без грошей – міф чи реальність?

Відвідати 13 країн майже без грошей – не міф. Студенти Політехніки Вадим Найко та Андрій Гурський – досвідчені автостопе...

Замасковані самовисуванці, адмінресурс та агітаційні вояжі чиновників: чим «прославилися» останні вибори в ОТГ на Львівщині?
Соломія ГОЛОВІНА
Замасковані самовисуванці, адмінресурс та агітаційні вояжі чиновників: чим «прославилися» останні вибори в ОТГ на Львівщині?

Днями на Львівщині завершилася четверта хвиля виборів депутатів та голів до восьми територіальних об’єднань області. Зві...

Добротвірська електростанція готується до надійної роботи взимку
Олесь ТЯГАЙ
Добротвірська електростанція готується до надійної роботи взимку

ДТЕК Добротвірська ТЕС активно готується до проходження осінньо-зимового періоду. Впродовж року на станції провели плано...

Нашумілий законопроект про тварин: боротьба з безвідповідальністю чи знущання над звірами і людьми
Катерина РОДАК
Нашумілий законопроект про тварин: боротьба з безвідповідальністю чи знущання над звірами і людьми

Зареєстрований 20 жовтня на сайті Верховної Ради законопроект №7220 щодо запровадження обліку домашніх та безпритульних ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів