Кокер-спаніель знайшов сигаретну контрабанду у авто мешканця Львівщини

Сьогодні вночі у пункті пропуску «Смільниця – Кросценко» працівники митниці викрили спробу незаконного переміщення 327 пачок сигарет. Тютюнові вироби 28-річний мешканець Львівщини заховав у конструктивних порожнинах автомобіля «VOLKSWAGEN GOLF V». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ ДФС у Львівській області.

Під час перетину кордону він обрав смугу спрощеного митного контролю «зелений коридор». При усному опитуванні водій автомобіля заявив про відсутність у нього будь-яких предметів, які підлягають декларуванню, оподаткуванню або які заборонені чи обмежені до вивезення з митної території України.

Однак у працівників митниці виникли підозри щодо приховування від митного контролю товарів. До проведення поглибленого митного огляду було залучено службового собаку «Джанго» кінологічної команди митниці. Після того, як він своїми діями вказав на місця приховування, оглядова група з використанням технічних засобів митного контролю в ніші для запасного колеса, під задніми пасажирськими сидіннями, а також в правих та лівих задніх дверях виявила сигарети з фільтром різних торгових марок без акцизних марок України.

За цим фактом за ознаками порушення митних правил, передбаченого ч.1 ст. 483 Митного кодексу України, складено протокол. Сигарети вилучено. Їх вартість буде встановлено додатково. Справу скерують до суду.

Фото: ДФС