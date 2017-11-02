До кінця року планують відкрити понад 800 вакансій на посади в міністерствах

У рамках реформи державного управління завершені конкурси на посади генеральних директорів 12 директоратів. Водночас до кінця року може з’явитися більше 800 вакансій на посади в міністерствах і відомствах. Такий прогноз зробила заступник державного секретаря Кабінету міністрів Тетяна Ковтун, передає Укрінформ.

«До кінця року планується більше 800 вакансій в усіх цих міністерствах оголосити… Досить мало в нас ще є конкурсів, які завершились. У нас зараз 12 генеральних директорів відібрано, і Мін’юст, так би мовити, frontrunner (лідер – ред.) у цьому процесі. В нас у Мінрегіоні близько 30 експертів відібрано, але знову ж таки, це досить маленька частка того, що очікується», – наголосила вона.

При цьому Ковтун відзначила значний інтерес і конкуренцію на вакантні посади, які вже оголошені в 10 пілотних міністерствах. «Інтерес дуже великий до конкурсів. В нас тільки через портал вакансій подалося 6,5 тисячі кандидатів», – повідомила вона.

Сам конкурс серед кандидатів, за її словами, є досить складним і складається з 8 різних елементів.

Після того, як буде відібрана певна кількість кандидатур на вакантні посади гендиректорів і експертів, Секретаріат Кабміну разом із європейськими експертами планує організовувати тренінги з переможцями.

Як повідомлялося, 18 серпня уряд затвердив низку нормативних актів, що відкривають наступний етап реформи державного управління – реформування міністерств. Зокрема, Кабмін дозволив розпочати конкурси на нові посади в десяти міністерствах, а також Секретаріаті КМУ, Нацагентстві з питань держслужби та Державному агентстві електронного врядування.

У рамках реформи в міністерствах, які беруть участь у проекті, створюються нові функціональні підрозділи – директорати, що відповідатимуть за формування державної політики та стратегічне планування. Кількість директоратів залежатиме від сфери компетенції міністерства. Конкурси на посади в міністерствах почали оголошувати у вересні, але кожне міністерство проводить їх за власним графіком.

Фото: Укрінформ