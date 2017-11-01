ОСТАННІ НОВИНИ

Жителів Львівщини попереджають про вітри та дощ

Олександр Косик

|

Завтра у Львові збережуться пориви вітру, часом дощитиме. Про це інформує Львівський регіональний центр з гідрометеорології, передає кореспондент Львівського порталу.

Відтак завтра, 2 листопада, у Львові очікуються пориви південно-західного вітру 15 – 20 м/с, часом невеликий дощ. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-західний, 7 – 12 м/с, пориви 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі 3 – 5° тепла, вдень 8 – 10° тепла. Видимість добра.

Пориви південно-західного вітру 15 – 20 м/с синоптики прогнозують також і по території Львівської області.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Добротвірська електростанція готується до надійної роботи взимку
Олесь ТЯГАЙ
Добротвірська електростанція готується до надійної роботи взимку

ДТЕК Добротвірська ТЕС активно готується до проходження осінньо-зимового періоду. Впродовж року на станції провели плано...

Нашумілий законопроект про тварин: боротьба з безвідповідальністю чи знущання над звірами і людьми
Катерина РОДАК
Нашумілий законопроект про тварин: боротьба з безвідповідальністю чи знущання над звірами і людьми

Зареєстрований 20 жовтня на сайті Верховної Ради законопроект №7220 щодо запровадження обліку домашніх та безпритульних ...

Як ініціативні мешканці роблять Добротвір кращим
Олесь ТЯГАЙ
Як ініціативні мешканці роблять Добротвір кращим

Щороку кількість бажаючих взяти участь у конкурсі міні-ґрантів  «Громада своїми руками», який фінансує компанія ДТЕК у с...

Дім з привидами у центрі Львова
Катерина РОДАК
Дім з привидами у центрі Львова

Пам’ятка архітектури 18 століття – Палац Бесядецьких, що розташований на площі Галицькій, 10 у Львові, роками пустує та ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів