Жителів Львівщини попереджають про вітри та дощ

Завтра у Львові збережуться пориви вітру, часом дощитиме. Про це інформує Львівський регіональний центр з гідрометеорології, передає кореспондент Львівського порталу.

Відтак завтра, 2 листопада, у Львові очікуються пориви південно-західного вітру 15 – 20 м/с, часом невеликий дощ. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-західний, 7 – 12 м/с, пориви 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі 3 – 5° тепла, вдень 8 – 10° тепла. Видимість добра.

Пориви південно-західного вітру 15 – 20 м/с синоптики прогнозують також і по території Львівської області.