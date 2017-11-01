Вночі на Науковій патрульні затримали молодика, котрий розгулював містом з пістолетом

У Львові патрульні затримали чоловіка, який розгулював містом з пістолетом. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львова.

Сьогодні близько 4 години ранку інспектори під час патрулювання виявили на вулиці Науковій особу, яка йшла вулицею тримаючи у правій руці предмет схожий на зброю. Патрульні миттєво зреагували і зупинили даного громадянина. Чоловікові дали вказівку покласти предмет на землю та застосували кайданки до нього.

25-річний чоловік повідомив, що придбав цей пістолет у магазині для власних потреб і що він стартовий. На місце викликали слідчих та експертів. В присутності понятий предмет вилучили і відправили на експертизу. Слідчі дії тривають, приймається рішення про кваліфікацію події.