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Відомий гуморист закликав пристібати паски безпеки

Андрій Котенський

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Відомий львівський актор та гуморист Тарас Стадницький, якого більше знають за сценічним образом Володьки (із команди V.I.P. – ред.), закликав людей пристібати пасок безпеки за кермом. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛОДА.

«Бути відповідальним – це пристібати пасок за кермом» – основний лейтмотив соціального ролику.

Як зазначив актор, участь у створені відеоролику взяв аби закликати мешканців бути обережним під час руху.

«Я не лише на камеру позував, направду, в житті я щоразу пристібаю пасок. Скажу більше, пасажир поруч і діти позаду теж їздять пристебнутими», – наголосив Тарас Стадницький.

Як відомо, департамент внутрішньої та інформаційної політики Львівської обласної державної адміністрації спільно з Dis-moll production створив серію соціальних роликів «Безпека на дорозі». Невдовзі буде опубліковано ще два соціальних ролики за участю відомих людей Львівщини.

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