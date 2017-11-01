У Винниках вже стартував збір подарунків для дітлахів із малозабезпечених сімей до Дня Святого Миколая

У Винниках розпочали збір дарунків на День Св.Миколая. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Винниківської міськради.

«Ми намагаємось продовжувати гарний приклад діянь Чудотворця та творити свято, радість, віру в чудеса з подарунками та вітаннями від Св. Миколая у багатодітні та малозабезпечені сім’ї, – ділиться член ЛМГО «Золота молодь Винник» Анастасія Пришляк. – Іграшки, дитячі книжки, солодощі, канцелярські приладдя, одяг та фрукти просимо приносити у бібліотеку для дорослих та навчальні заклади міста (школи, садок)».

Гостинці для дітей, які зростають в скруті та без батьків приймають у дорослій бібліотеці за адресою: м.Винники, вул.Галицька, 49 з 18.00 до 20.00 год. та у школах міста.

Детальніше за тел.: 0937377774 – Марта

Збір дарунків триває впродовж листопада-грудня.

Нагадаємо, акція «Миколай про тебе не забуде!» — благочинна акція, завданням якої є зібрати та роздати подарунки (солодощі, іграшки, книжки, фарби, олівці, зошити, засоби гігієни) для тих діток, які могли би залишитися без соціальної або батьківської уваги, потребуючим самотнім людям, а також створити особливу чарівну атмосферу свята.