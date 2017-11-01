У Палаці мистецтв відбудеться гаражний розпродаж від «Емаус-Оселі»

У приміщенні Львівського палацу мистецтв 12 листопада з 13.00 до 18.00 Спільнота «Емаус-Оселя» та Імідж-театр «Пані Кураж» проведуть Гаражний розпродаж «Антикварне кіно про антикварне життя». Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

На Гаражному традиційно можна буде придбати різні речі, які львів’яни віддають на благодійність – одяг, книги, предмети побуту, а також посуд від партнерських спільнот «Емаус» в Німеччині.

Зважаючи на багато екологічних питань, що виникають у місті останнім часом хочемо ще раз запросити мешканців Львова на чудове дійство та продемонструвати як старі речі отримують нове життя. Запрошуємо їх разом з нами поширювати культуру ресайклінгу.

Імідж-театр «Пані Кураж» спільно з мешканцями та волонтерами спільноти «Емаус-Оселя» підготували постановку «Антикварне кіно про антикварне життя» (колажі, асамбляжі, реставрація душі).

Світлана Чанкова, режисерка театру: «Прагнемо через кіно,театр,образотворче мистецтво, музику, танці і моду зняти кіноколаж “Антикварне кіно про антикварне життя». Прагнемо створити атмосферу кіномайданчика, де гості свята ніби приміряють на себе не тільки вбрання, але й підбирають реквізит, декорації і аксесуари для участі в зйомках кіно. Львів – ніби велика антикварна крамниця, в якій життя як мозаїка – об’єднані люди різних національностей, артоб’єкти, стилі, епохи… Це маленький кіноабсурд, але великий перформанс і гаражний розпродаж».

Нагадаємо, що «Емаус – Оселя» вже багато років займається збором непотрібних речей від мешканців Львова з їх подальшим перевикористанням на соціальні потреби. У 2013 році організація встановила перші в Україні контейнери для вживаного одягу, книг, взуття. Сьогодні їх є двадцять три у різних районах міста. Лише у 2016 році «Емаус – Оселя» здала на переробку близько 200 тон непридатного до носіння одягу, ще більше доброго одягу було роздано потребуючим та реалізовано у благодійних крамницях.

Усі кошти з Гаражного розпродажу буде використано на соціальні проекти Спільноти «Емаус-Оселя».

Контактна інформація – 097 297 09 33 (Оксана Бучковська)