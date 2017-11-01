У Львові збирають дитячі книжки для потребуючих малюків: як долучитись?

У Львові вже декілька тижнів триває акція #КнигиДляСвятогоМиколая: у міських книгарнях та бібліотеках збирають книжки для малюків із малозабезпечених сімей. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Ще на початку жовтня активісти акції «Миколай про тебе не забуде» розпочали збір дитячих книжок. Перший бокс для збору книг з’явився у «Книгарні «Є», зараз до акції приєднується все більше книгарень Львова.

Координатори акції зазначають, що усі, хто хоче долучитись до акції, можуть придбати або принести книжки за такими адресами:

вул. Винниченка, 22 – Видавництво “Свічадо”

пр. Свободи, 7 – Книгарня “Є”

вул. Ліська, 16 Львівський інститут менеджменту

пл. Ринок, 12 – книгарня «Видавництва Старого Лева»

Збір книжок для дітей від 0 до 12 років триватиме до 5 грудня.

Як відомо, традиційно щорічно завдяки акції «Миколай про тебе не забуде» дітки із малозабезпечених сімей отримують подарунки до Дня Святого Миколая. Організатори зазначають: цього року на прихід помічників Миколая чекатиме приблизно 2,5 тисячі діток.