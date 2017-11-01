У Львові урочистою ходою відзначили 99-річчя проголошення ЗУНР

Сьогодні, 1 листопада, в Україні відзначають річницю Листопадового Чину – проголошення Західноукраїнської Народної Республіки. З нагоди 99-ї річниці утворення ЗУНР у Львові учнівська та студентська молодь пройшли пішою ходою від Франкового вишу до Меморіалу Українським Січовим Стрільцям, передає кореспондент Львівського порталу.

Участь в урочистій ході взяло понад тисяча студентів Франкового вишу, а також – університету фізичної культури.

Завершиться хода на Янівському цвинтарі, де учасники маршу покладуть квіти до могил борців за незалежність України поблизу Меморіалу Українським Січовим Стрільцям, які загинули під час Листопадового Чину.

Фото: Львівський портал