У Червонограді на хабарі затримали лікаря

В Червонограді поліцейські викрили лікаря під час отримання неправомірної вигоди. Йому оголошено про підозру у вчиненні правопорушення. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

В Червоноградський відділ поліції звернулася 26-річна місцева мешканка. Жінка повідомила, що медик, у якого вона лікується, неодноразово вимагав винагороду за свої послуги.

Вчора, 31 жовтня, поліцейські задокументували факт одержання ним неправомірної вигоди у сумі 400 гривень від пацієнтки.

Зловмиснику, 33-річному жителю Сокальського району, оголошено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.4 ст. 354 Кримінального кодексу України (підкуп працівника підприємства, установи чи організації). Максимальне покарання за вчинення цього правопорушення – позбавлення волі на строк до трьох років.

Наразі вирішується питання щодо обрання зловмиснику міри запобіжного заходу. Проводиться досудове розслідування.