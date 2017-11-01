Після теракту із вантажівкою у США можуть скасувати лотерею грін-кард?

Після теракту в Нью-Йорку американський президент Дональд Трамп знову підняв питання про необхідність скасування лотереї з видачі грін-кард, що дають дозвіл на проживання у США. Про це він пише у Twitter, передає Espreso.tv.

За словами Трампа, 29-річний виходець з Узбекистану Сайфуллах Саїпов, який, за версією слідства, в’їхав на вантажівці в натовп велосипедистів та пішоходів в Нижньому Манхеттені, раніше потрапив в США по лотереї, що проводиться шляхом довільного відбору за допомогою комп’ютера.

“Терорист приїхав в нашу країну за так званою “диверсифікаційною лотереєю”, прекрасного творіння Чака Шумера”, – наголосив президент Сполучених Штатів.

Натомість він вважає за потрібне запровадити систему надання дозволів на проживання у США, роботу якої буде “засновано на на заслугах” особи.

“Сенатор Чак Шумер допомагає імпортувати проблеми Європи … Ми припинимо це безумство!” – додав Трамп.

Як повідомляв Львівський портал, у Нью-Йорку вантажівка влетіла у натовп: загинуло щонайменше вісім людей.