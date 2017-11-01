ОСТАННІ НОВИНИ

Після теракту із вантажівкою у США можуть скасувати лотерею грін-кард?

Дарина Смеречанська

|

Після теракту в Нью-Йорку американський президент Дональд Трамп знову підняв питання про необхідність скасування лотереї з видачі грін-кард, що дають дозвіл на проживання у США. Про це він пише у Twitter, передає Espreso.tv.

 

 

За словами Трампа, 29-річний виходець з Узбекистану Сайфуллах Саїпов, який, за версією слідства, в’їхав на вантажівці в натовп велосипедистів та пішоходів в Нижньому Манхеттені, раніше потрапив в США по лотереї, що проводиться шляхом довільного відбору за допомогою комп’ютера.

“Терорист приїхав в нашу країну за так званою “диверсифікаційною лотереєю”, прекрасного творіння Чака Шумера”, – наголосив президент Сполучених Штатів.

Натомість він вважає за потрібне запровадити систему надання дозволів на проживання у США, роботу якої буде “засновано на на заслугах” особи.

“Сенатор Чак Шумер допомагає імпортувати проблеми Європи … Ми припинимо це безумство!” – додав Трамп.

Як повідомляв Львівський портал, у Нью-Йорку вантажівка влетіла у натовп: загинуло щонайменше вісім людей.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Добротвірська електростанція готується до надійної роботи взимку
Олесь ТЯГАЙ
Добротвірська електростанція готується до надійної роботи взимку

ДТЕК Добротвірська ТЕС активно готується до проходження осінньо-зимового періоду. Впродовж року на станції провели плано...

Нашумілий законопроект про тварин: боротьба з безвідповідальністю чи знущання над звірами і людьми
Катерина РОДАК
Нашумілий законопроект про тварин: боротьба з безвідповідальністю чи знущання над звірами і людьми

Зареєстрований 20 жовтня на сайті Верховної Ради законопроект №7220 щодо запровадження обліку домашніх та безпритульних ...

Як ініціативні мешканці роблять Добротвір кращим
Олесь ТЯГАЙ
Як ініціативні мешканці роблять Добротвір кращим

Щороку кількість бажаючих взяти участь у конкурсі міні-ґрантів  «Громада своїми руками», який фінансує компанія ДТЕК у с...

Дім з привидами у центрі Львова
Катерина РОДАК
Дім з привидами у центрі Львова

Пам’ятка архітектури 18 століття – Палац Бесядецьких, що розташований на площі Галицькій, 10 у Львові, роками пустує та ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів