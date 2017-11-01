П’ятеро хокеїстів Львівщини можуть стати членами збірної України

П’ятеро молодих хокеїстів Львівщини викликали до юніорської збірної команди України. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

5 листопада на базі льодової арени «Термінал» у місті Бровари розпочнеться перший цього сезону навчально-тренувальний збір юніорської (U 18) команди України. Команда Олега Ігнатьєва до 11 листопада буде проводити щоденні двогодинні тренувальні заняття.

У першому навчально-тренувальному зборі тренерський штаб вирішив задіяти велику кількість новачків та молодших спортсменів. Деякі кандидати будуть займатися під орудою Андрія Срюбка та братимуть участь в міжнародному турнірі у Литві.

Відтак у списку тренерів юніорської команди України опинилися й п’ятеро гравців хокейного клубу «Галицькі Леви».

Нагадаємо, що юніорська збірна команда України з 14 до 20 квітня 2018 року братиме участь у домашньому чемпіонаті світу. Суперниками нашої команди будуть однолітки із Угорщини, Австрії, Італії, Румунії та Японії.

Загалом до переліку спортсменів, яких запрошено на навчально-тренувальний збір потрапили такі хокеїсти.

Воротарі:

Владислав Гурко (МХК «Динамо»), Максим Дуве («Донбас»), Олександр Качула («Білий Барс»)

Захисники:

Богдан Грицюк, Богдан Савченко, Михайло Васильєв (всі – «Білий Барс»), Євгеній Ратушний («Галицькі Леви»), Даніїл Бабчук (МХК «Динамо»), Ілля Сероштан («СКП Братислава», Словаччина), В’ячеслав Горбунов («91 Сєніца», Словаччина), Кирило Будько («СКА-Варяги», Росія), Микита Кругляков (МДЮСШ «Дніпро»)

Нападники:

Ринат Дурдиєв, Іван Панов, Олег Гуменюк (всі – «Білий Барс»), Владислав Брага, Михайло Чіканцев, Богдан Арабов, Роман Кізло (всі – «Галицькі Леви»), Дмитро Халін, Олексій Сиротенко (обидва – МХК «Динамо»), Павло Борисов, Олексій Болотін, Святослав Тимченко (всі – МДЮСШ «Дніпро»), Давид Іващенко («Міхаловце», Словаччина), Олексій Миклуха, Богдан Середницький (обидва – «Списска Нова-Вес», Словаччина), Ярослав Троценко та Максим Кондратенко (обидва – «91 Сєніца», Словаччина)

Старший тренер: Олег Ігнатьєв

Тренер: Олександр Федоров.