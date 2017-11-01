На Львівщині шукають директорів для трьох ліцеїв

Департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантних посад директорів Міжрегіонального центру професійно-технічної освіти художнього моделювання і дизайну м. Львова, Стебницького професійного ліцею, державного навчального закладу «Самбірський професійний політехнічний ліцей». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

В конкурсі можуть брати участь громадяни України, які мають повну вищу освіту, педагогічний стаж роботи та стаж роботи на керівних посадах у системі освіти або у галузі економіки, для якої здійснюється підготовка робітничих кадрів у даних професійно-технічних навчальних закладах, не менше одного року.

Термін подачі заяв – місяць від дня опублікування оголошення про конкурс.

Перелік документів, які необхідно подати до конкурсної комісії:

заява;

автобіографія;

копія паспорта;

копія ідентифікаційного номера;

копія трудової книжки;

копія документа про освіту;

особовий листок з обліку кадрів із вклеєною фотографією;

заява про згоду на обробку персональних даних;

програма розвитку навчального закладу.

Документи приймаються за адресою: 79008, м. Львів, вул. Просвіти, 4а, відділ професійної освіти, координації діяльності вищих навчальних закладів і науки.