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На Львівщині шукають директорів для трьох ліцеїв

Олександр Косик

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Департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантних посад директорів Міжрегіонального центру професійно-технічної освіти художнього моделювання і дизайну м. Львова, Стебницького професійного ліцею, державного навчального закладу «Самбірський професійний політехнічний ліцей». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

В конкурсі можуть брати участь громадяни України, які мають повну вищу освіту, педагогічний стаж роботи та стаж роботи на керівних посадах у системі освіти або у галузі економіки, для якої здійснюється підготовка робітничих кадрів у даних професійно-технічних навчальних закладах, не менше одного року.

Термін подачі заяв – місяць від дня опублікування оголошення про конкурс.

Перелік документів, які необхідно подати до конкурсної комісії:

  • заява;
  • автобіографія;
  • копія паспорта;
  • копія ідентифікаційного номера;
  • копія трудової книжки;
  • копія документа про освіту;
  • особовий листок з обліку кадрів із вклеєною фотографією;
  • заява про згоду на обробку персональних даних;
  • програма розвитку навчального закладу.

Документи приймаються за адресою: 79008, м. Львів, вул. Просвіти, 4а, відділ професійної освіти, координації діяльності вищих навчальних закладів і науки.

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