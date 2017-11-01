На Львівщині шукають директорів для трьох ліцеїв

Департамент освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації оголошує конкурс на заміщення вакантних посад директорів Міжрегіонального центру професійно-технічної освіти художнього моделювання і дизайну м. Львова, Стебницького професійного ліцею, державного навчального закладу «Самбірський професійний політехнічний ліцей». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.
В конкурсі можуть брати участь громадяни України, які мають повну вищу освіту, педагогічний стаж роботи та стаж роботи на керівних посадах у системі освіти або у галузі економіки, для якої здійснюється підготовка робітничих кадрів у даних професійно-технічних навчальних закладах, не менше одного року.
Термін подачі заяв – місяць від дня опублікування оголошення про конкурс.
Перелік документів, які необхідно подати до конкурсної комісії:
- заява;
- автобіографія;
- копія паспорта;
- копія ідентифікаційного номера;
- копія трудової книжки;
- копія документа про освіту;
- особовий листок з обліку кадрів із вклеєною фотографією;
- заява про згоду на обробку персональних даних;
- програма розвитку навчального закладу.
Документи приймаються за адресою: 79008, м. Львів, вул. Просвіти, 4а, відділ професійної освіти, координації діяльності вищих навчальних закладів і науки.
Олександр Косик