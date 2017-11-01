Місто виставило на продаж приміщення на Дорошенка: початкова ціна – майже 15 мільйонів

Управління комунальної власності Львівської міської ради інформує про продаж на аукціоні об’єктів малої приватизації комунальної власності м. Львова. На аукціон виставлено нежитлові приміщення підвалу, 1-го, 2-го, 3-го та 4-го поверхів, що на вул. П. Дорошенка, 37. Заявки на участь в аукціоні приймають до 20 листопада включно. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«На аукціон виставляється комерційно-привабливий об’єкт загальною площею 812,6 кв. м, що на вул. П. Дорошенка, 37. Будинок за цією адресою збудований у 1892–1894 роках за проектом Яна Томаша Кудельського. Першим його власником була родина Бачевських – власників відомої львівської фабрики, що виготовляла алкогольні напої. Тож управління комунальної власності запрошує всіх охочих долучитись до купівлі цього об’єкту, і дуже сподівається, що у результаті торгів, ціна зросте і бюджет отримає значно більші надходження», – повідомляє начальник управління комунальної власності Інна Свистун.

Початкова ціна продажу – 14 601 000 грн. Балансоутримувач об’єкта приватизації – ЛКП «Цитадель-Центр», (032) 261-10-09.

Кінцевий строк прийому заяв для участі в аукціоні – 20 листопада включно. Аукціон відбудеться 24 листопада 2017 року об 11.00 год. за адресою: м. Львів, пл. Ринок, 1, 2-й поверх, велика сесійна зала. Реєстрація учасників аукціону триватиме з 09.30 до 10.30 год. за місцем проведення аукціону.

Детальніша інформація щодо нежитлових приміщень за посиланням.