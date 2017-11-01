Львівським громадським організаціям куплять спортивне обладнання: що для цього потрібно?

Управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради розпочинає прийом документів на надання фінансової підтримки громадським організаціям на закупівлю спортивної форми та спортивного інвентарю на 2018 рік. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Відповідно до наказу начальника управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради від 31.10.2017 № 332р оголошується прийом документів на надання фінансової підтримки громадським організаціям спортивного профілю, які не мають статусу всеукраїнських і зареєстровані у м. Львові та відповідають вимогам законодавства України, на закупівлю спортивної форми та спортивного інвентарю на 2018 рік згідно з ухвалою Львівської міської ради від 09.02.2017 № 1492 «Про затвердження Програми надання фінансової підтримки громадським організаціям на закупівлю спортивної форми та спортивного інвентарю на 2017-2020 роки».

Прийом заяв відбуватиметься з 1 до 30 листопада 2017 року.

Для участі у конкурсі надання фінансової підтримки громадським організаціям на закупівлю спортивної форми та спортивного інвентарю громадські організації протягом терміну, вказаного в оголошенні про конкурс, подають на ім’я начальника управління молоді та спорту департаменту гуманітарної політики через Центр надання адміністративних послуг наступний перелік документів:

Заповнену аплікаційну форму, де зазначено кошторис витрат на закупівлю спортивної форми та спортивного інвентарю. Копію установчого документа громадської організації, завірену печаткою та підписом керівника організації на кожній сторінці. Копію витягу з ЄДРПОУ.

З текстом ухвали Львівської міської ради від 09.02.2017 № 1492 «Про затвердження Програми надання фінансової підтримки громадським організаціям на закупівлю спортивної форми та спортивного інвентарю на 2017-2020 роки» можна ознайомитися за посиланням: http://www8.cityadm.lviv.ua/inteam/uhvaly.nsf/(SearchForWeb)/7FBAA3F13B2C4B07C22580CE004F8722?OpenDocument

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