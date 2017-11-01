Львів’янам нагадують, як вберегти себе від ботулізму

Ботулізм – важке захворювання токсикоінфекційного характеру, яке призводить до ураження нервової системи, спинного і довгастого мозку, та характеризується високою летальністю. Про це повідомляє Львівський міський відділ ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України» і нагадує, як уберегти себе від цього небезпечного захворювання, і що слід робити, якщо з’явились перші ознаки недуги, передає Львівський портал.

Збудники ботулізму – Clostridium botulinum продукують токсини, які викликають захворювання. Оптимальні умови росту вегетативних форм – вкрай низький залишковий тиск кисню і температурний режим в межах 28-35° С. У той же час, при прогріванні при температурі 80° С протягом 30 хв. вони гинуть. У несприятливих умовах в зовнішньому середовищі вегетативні форми збудників ботулізму утворюють спори, які надзвичайно стійкі до різних фізичних і хімічних факторів, зокрема, витримують кип’ятіння протягом 4-5 год., вплив високих концентрацій різних дезінфікуючих засобів, зберігаються у продуктах, що містять до 18% кухонної солі. Спори стійкі до заморожування і висушування, до прямого ультрафіолетового опромінення.

При відсутності доступу кисню або близьких до них умовах, збудники ботулізму продукують специфічний летальний нейротоксин, що належить до найбільш сильних отруйних біологічних речовин. Ботулінічні токсини в звичайних умовах зовнішнього середовища зберігаються до 1 року, а в консервованих продуктах – роками.

Захворювання ботулізмом розвивається внаслідок проникнення у травний канал з їжею вегетативних форм збудника і ботулінічного токсину. Захворювання, які частіше реєструються, обумовлені споживанням продуктів домашнього консервування. Більшість консервів (м’ясних, рибних та овочевих) є сприятливим середовищем для розмноження та токсиноутворення палички ботулізму. Консерви, в яких утворився ботулотоксин, частіше мають вигляд зіпсованих, з’являється неприємний запах, утворюється газ, в герметично закупорених банках виникає деформація-бомбаж. Часто консерви зберігають нормальний зовнішній вигляд.

Серед продуктів домашнього приготування, які можуть послужити причиною захворювання, є різноманітні овочеві консерви (помідори, томатний сік, огірки, квасоля, зелений горошок, буряковий сік, черемша, морква, баклажани та інші), консервовані ягоди і фрукти (абрикосовий компот), риба в’ялена, риба просолена, риба копчена, балик, чорна ікра, раки, консервована м’ясна тушонка, домашні ковбаси, шинка, сало, окіст сирокопчений. Велика частина захворювань ботулізмом пов’язана зі споживанням грибів, консервованих в домашніх умовах. У твердих продуктах (ковбаса, шинка, балик) мікроб може розмножуватись гніздами в місцях, де є анаеробні умови, продукуючи при цьому токсин. Цим пояснюються поодинокі випадки ботулізму при груповому вживанні одного і того ж самого продукту.

Інкубаційний період при ботулізмі продовжується до доби, рідше до 2-3 днів і дуже рідко (в одиничних описах) до 9 і навіть 12 днів. При більш короткому інкубаційному періоді спостерігається, хоча і не завжди, важчий перебіг хвороби. Прийом алкоголю може затушовувати перші прояви ботулізму, перешкоджаючи проведення його своєчасної діагностики.

Гастроентерологічний варіант зустрічається найбільш часто і протікає як харчова токсикоінфекція, з болем в епігастрії, нудотою і блювотою, діареєю. Виразність ентеральної симптоматики помірна, однак відзначається невідповідність загальної втрати рідини, сухість шкіри, а також нерідко хворі скаржаться на розлад проковтування їжі («ком у горлі»).

Початковий період ботулізму характеризується розладами зору: затуманення, з’являються «мушки» в полі зору, втрата чіткості і зниження гостроти зору. Іноді виникає гостра далекозорість.

Клінічна картина ботулізму в розпал захворювання досить специфічна і характеризується розвитком парезів і паралічів різних груп м’язів.

Відтак, фахівці рекомендують:

остерігайтеся купувати домашні консерви, а також м’ясні та рибні продукти, виготовлені в домашніх умовах, в місцях стихійної торгівлі і ринках

не купуйте в магазині консервовані продукти з роздутою кришкою

при виявленні ознак недоброякісності продукту, краще його не вживати взагалі та вберегти своє здоров’я та здоров’я близьких

при перших ознаках захворювання необхідно терміново викликати лікаря і не займатися самолікуванням.

Фото: novadoba.com.ua