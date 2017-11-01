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Частина мешканців Личаківського району завтра буде без води

Дарина Смеречанська

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Завтра, 2 листопада, з 10.00 год і до 18.00 год буде припинено подачу води у Личаківський район обмежений вулицями: вул. Личаківська (від будинку № 271 і вище) – вул. Бахматюка – вул. Поморянська – вул. Дріжджева – вул. Кінцева і прилеглі до них вулиці. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Завтра, 2 листопада, з 10.00 год і до 18.00 год буде припинено подачу води у Личаківський район обмежений вулицями: вул. Личаківська (від будинку № 271 і вище) – вул. Бахматюка – вул. Поморянська – вул. Дріжджева – вул. Кінцева і прилеглі до них вулиці. Тимчасове припинення подачі води повꞌязане із проведенням планових робіт з перепідключення новозбудованої ділянки водопроводу в районі підприємства «Ензим»», – повідомили у ЛМКП «Львівводоканал».

Фото: ostrog.rayon.in.ua

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