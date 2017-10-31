Якої погоди чекати мешканцям Львівщини у листопаді

Львівський гідрометцентр повідомляє, яких температур повітря варто очікувати у Львівській області впродовж 1 – 9 листопада. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Так, 1 листопада мінімальна температура становитиме від -2 до +3º, максимальна – від +4 до +9º;

2 листопада: мінімальна – від 0 до +5º, максимальна – від +7 до +12º;

3 листопада: мінімальна – від +3 до +8º, максимальна – від +7 до +12º;

4 листопада: мінімальна – від +3 до +8º, максимальна – від +7 до +12º;

5 листопада: мінімальна – від +1 до +6º, максимальна – від +7 до +12º;

6 листопада: мінімальна – від +1 до +6º, максимальна – від +5 до +10º;

7 листопада: мінімальна – від +1 до +6º, максимальна – від +5 до +10º;

8 листопада: мінімальна – від -2 до +3º, максимальна – від +3 до +8º;

9 листопада: мінімальна – від +1 до -4º, максимальна – від +3 до +8º.

Фото: ua.wallpapers-fenix.eu