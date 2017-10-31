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Віталій Козловський похизувався фото з одіозною сепаратисткою

Єва Корнійчук

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Український поп-співак Віталій Козловський похвалився спільною фотографією зі скандальною сепаратисткою, колишнім мером Слов’янська Нелею Штепою. Знімок він опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

“Шалено радий зустрічі”, – цитує виконавця Обозреватель.

Зустріч співака з Нелею Штепою, якою Козловський похвалився в особистому профілі в Instagram, викликала хвилю обурення в мережі. На адресу артиста досить різко висловилися співачка Анастасія Приходько, український продюсер Олена Мозгова, а також багато фоловерів самого Козловського.

Коли ж новина про скандальне фото розійшлася по сторінках таблоїдів, співак вирішив видалити свій пост.

 

 

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