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У столиці сталась ДТП за участі літака

Єва Корнійчук

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Сьогодні, 31 жовтня, в о 09:55 в аеропорту Бориспіль літак Boeing 737-800 МАУ після початку рулювання зі стоянки зіткнувся з автомобілем кейтеринговій компанії Sky Food Services, повідомили avianews.com в МАУ.

Авіалайнер з бортовим номером UR-PSV повинен був виконувати рейс PS 25 Київ-Харків. Як заявили в авіакомпанії, екіпаж повітряного судна отримав дозвіл на початок рулювання від наземних служб аеропорту Бориспіль.

“За попередньою інформацією, зіткнення було досить м’яким, і серйозні наслідки для конструкції літака зараз не виявлено. Пошкодження отримала тільки механізація – рухома частина крила”, – розповіли в МАУ.

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