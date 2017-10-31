Цього тижня у місті відбудеться прем’єрна фотовиставка «Два століття – одна війна»

У п’ятницю, 10 листопада, о 17.00 год. у Центрі Шептицького, що на вул. Козельницька, 2а відбудеться прем’єрна фотовиставка «Два століття – одна війна», присвячена 75-й річниці створення Української Повстанської Армії.

Вхідна фотовиставку безкоштовний за попередньої реєстрації: www.упа.укр

Кампанія «Два століття – Одна війна» – це цикл виставок, присвячених збройній боротьбі українського народу проти російського імперіалізму, що триває вже протягом не однієї сотні років. Фотовиставка складається з 27 стендів, кожен з яких – це поєднання сучасної документальної світлини російсько-української війни та архівної фото часів визвольних змагань УПА. Паралельно вестиметься лекційний супровід та обговорення паралелей, зображених у сюжетах. Ця кампанія стане найбільшим циклом культурно-просвітницьких заходів національно-патріотичного спрямування у році.

У 2017 році українці продовжують вести свої національно-визвольні змагання. Тривалий час ми не лише стримуємо імперську навалу XXI століття, але й вчимося давати відсіч. І ми спроможні це робити, бо маємо віру в майбутнє та пам’ять про минуле.

Фото: Львівська газета