У Львові розформують сім навчально-виховних комплексів і зроблять там садочки

Навчально-виховні комплекси реформують у дошкільні навчальні заклади, а поблизу буде створено школу або діти ходитимуть у найближчі навчальні заклади. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

«З вересня 2017 року вступив у дію новий Закон України «Про освіту». І відповідно до цього закону були внесені певні зміни до чинних нормативно-правових актів у галузі освіти. Зокрема, було внесено зміни до 9 статті Закону України «Про загальну середню освіту», якою передбачаються певні типи навчальних закладів.

Відповідно до цих змін, на сьогоднішній день визначено типи навчальних закладів, які вже будуть у нас функціонувати. Це є початкова школа, гімназія і ліцей. Такого типу, як навчально-виховний комплекс, не повинно бути. У нашому місті є навчально-виховні комплекси, які працюють. Таких є 7. Минулого тижня було проведено перші зустрічі, наради із керівниками НВК і також із керівниками найближчих шкіл для того, щоб обговорити процес, як ми рухаємося далі, яким чином ми повинні працювати, бо такої структури, як НВК, вже не буде існувати. Рішення на сьогоднішній день ще не прийнято. Відбулися певні обговорення, з одними керівниками ми зустрічалися, будемо зустрічатися із керівниками інших навчальних закладів для того, щоби прийняти правильне рішення – безболісне для усіх учасників навчально-виховного процесу.

НВК перетворюється на дошкільний навчальний заклад і буде створено школу або діти будуть навчатися у найближчому навчальному закладі, який розташований біля НВК.

На сьогоднішній день ми мали зустріч із батьками НВК «Арніка» у департаменті гуманітарної політики, ми пояснили усю інформацію, батьки були просто дезінформовані, тобто пішла неправильна інформація. Ми з батьками провели розмову і батьки пішли задоволені.

Усі вчителі будуть працевлаштовані. Тобто, якщо це будуть діти найближчої школи, то ці вчителі автоматично стають вчителями цієї школи.

НВК утворилися у тих приміщеннях, де колись функціонували садочки. У зв’язку з тим, що кількість дітей в садочках значно зменшилася, вони були не заповненими, тому в той період владою було прийнято рішення про те, що там повинна функціонувати частково і школа, щоб приміщення не було порожнім. І тому на сьогоднішній день вони ще залишилися. Але новий Закон України «Про освіту» не передбачає такого типу навчального закладу», – пояснила керівник управління освіти ЛМР Зоряна Довганик.