У Львові для діток, сім’ї яких перебувають у складних життєвих обставинах, влаштували казкотерапію

Нещодавно відділ соціальної роботи Шевченківського району Львівського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за сприяння дитячого клубу «Невгамовні читайлики» організував казкотерапію для дітей молодшого шкільного віку, сім’ї яких перебувають у складних життєвих обставинах. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Метою нашого заходу була профілактика наркоманії та тютюнопаління серед дітей молодшого шкільного віку, а також створення умов для відпочинку та спілкування дітей. Зокрема – через розмову з дитиною про наркотики її мовою. За допомогою казкових героїв, через інсценізацію казки разом з дітьми, спробували допомогти дитині замислитися про справжні цінності життя, про добро та зло.

Розпочалася казкотерапія зі знайомства з дітьми та гри у «показуху». Після знайомства діти прослухали казку та спробували її інсценізувати, кожна дитина мала свою роль та слова. Учасники заходу мали можливість спробувати себе у ролі акторів разом з Юлією Щербаковою та отримали невеличкі подарунки від відділу соціальної роботи», – кажуть у відділі соціальної роботи Шевченківського району Львівського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

Зазначимо, що казкотерапія є ефективним методом профілактики різних видів залежностей. Це інтегрована діяльність, у якій дії уявної ситуації пов’язані з реальним спілкуванням, що спрямоване на самостійність, активність, творчість, регулювання дитиною власного емоційного стану.