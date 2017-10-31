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У Львові автомобіль збив на пішохідному переході жінку з малям у візочку

Дарина Смеречанська

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На проспекті Червоної Калини у Львові автомобіль збив на пішохідному переході жінку з дитиною у візочку. Про це Львівському порталу повідомила речниця ГУ НП у Львівській області Світлана Добровольська.

За її словами, інформація про ДТП надійшла правоохоронцям о 13.15. На місце виїхала слідчо-оперативна група.

«Було встановлено, що жінка з дитиною у візочку переходила дорогу по пішохідному переході. 56-річний водій автомобіля Daewoo скоїв на них наїзд», – розповіла Світлана Добровольська.

За попередніми даними, жінка не постраждала, а 2-річну дівчинку зараз оглядають лікарі.

Фото: Варта 1

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