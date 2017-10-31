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SprintAir припинила польоти до Львова

Андрій Котенський

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Авіакомпанія SprintAir офіційно оголосила про скасування пасажирських рейсів з аеропорту Радома (Польща). Причиною такого рішення стало закінчення терміну дії контракту між авіакомпанією та польським аеропортом. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Міжнародного аеропорту «Львів».

«Виконання регулярних рейсів на лінії Радом–Львів–Радом, розпочате 23 червня минулого року, припиняється. Крайній рейс зі Львова було виконано, 29 жовтня.

Загалом, за період здійснення сполучення між Радомом і Львовом авіаперевезеннями цього напрямку скористалося 5716 пасажирів, а середній коефіцієнт завантаження повітряних суден становив 59,4%. Щиро вдячні авіакомпанії «SprintAir» за співпрацю і очікуємо спільних успішних проектів у майбутньому!», – повідомили у прес-службі львівського летовища.

За даними авіакомпанії «SprintAir», припинено усі пасажирські перевезення із Родома.

«Пані та панове! У неділю, 29 жовтня, ми здійснили останній регулярний пасажирський рейс з аеропорту Радом. Ми хотіли б подякувати всім нашим пасажирам за їх довіру… Пасажирам, які літали із нами до Львова, Праги та Гданська. Ми також щиро дякуємо Аеропорту «Радом» за успішну співпрацю за ці півтора року. Ми будемо підтримувати аеропорт і тримати кулаки за його розвиток», – йдеться у заяві перевізника.

Як відомо на маршруті Радом–Львів курсував літак Saab 340, який вміщав 33 пасажири. Сполучення мало б відбуватися двічі на тиждень – щочетверга та щонеділі.

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