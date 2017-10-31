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Роботи з реконструкції перинатального центру у Львові виконано на 75%

Дарина Смеречанська

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Роботи у Львівському перинатальному центрі, який розташований на вул. Дж. Вашингтона, 6, наразі виконано на 75%. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Наразі тривають будівельні роботи з оздоблення будівлі, в подальшому – облаштування благоустрою території, зовнішніх мереж тощо. Підрядна організація завершить будівельні роботи у грудні.

Як раніше повідомлялося, Львівський обласний клінічний перинатальний центр планують відкрити до кінця року.

Фото: ЛОДА

 

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