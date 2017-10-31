Нацбанк спростив відкриття банківських рахунків

Відсьогодні Національний банк України спростив порядок відкриття, використання, залучення коштів на рахунки клієнтів банків і здійснення безготівкових розрахунків. Про це йдеться постанові N106, передає Економічна правда.

У зв’язку з цим скасовано обов’язок по використанню підприємством печаток на документах (у тому числі на розрахункових документах), дозволено укладати договори про відкриття банківського рахунку та банківського вкладу в електронній формі, зокрема, шляхом приєднання клієнта до публічної пропозиції укладення договору.

Крім того, тепер клієнтам, які вже мають рахунки в банку надано право на відкриття таких рахунків у цьому банку без особистої присутності, шляхом подання документів за допомогою засобів інформаційних, телекомунікаційних, інформаційно-телекомунікаційних систем.

Постановою також:

передбачено поступку права вимоги за договором банківського вкладу;

введено норми по використанню при здійсненні операцій за рахунком фізичної особи зразка його підпису або довіреної особи, зазначеної у договорі банківського рахунку/договорі банківського вкладу/довіреності або іншому документі, визначеному внутрішніми положеннями банку;

визначено порядок відкриття та використання поточних рахунків фізичних осіб, цивільна дієздатність яких обмежена;

визначено порядок відкриття фізичними особами-підприємцями поточних рахунків фізичним особам для здійснення деяких видів виплат заробітної плати та прирівняних до неї платежів;

удосконалено режим функціонування поточних рахунків клієнтів, зокрема, в частині виплат, пов’язаних з відрядженням.

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