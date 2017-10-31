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НАБУ затримало сина Авакова

Дарина Смеречанська

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Національне антикорупційне бюро затримало сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра за підозрою в розкраданні коштів під час закупівлі рюкзаків для Нацгвардії. Про це “Українській правді” повідомило джерело у правоохоронних органах.

Також, за даними співрозмовника, затримали екс-заступника Авакова Сергія Чеботаря.

Видання звернулося до керівника САП Назара Холодницького з проханням підтвердити чи спростувати цю інформацію, але він відповів, що поки це не коментує.

Як повідомило інше джерело УП, сина Авакова затримали у Києві. Про це ж повідомляють “Схеми: корупція в деталях” у Facebook. За їхніми даними, також у Києві затримали Чеботаря.

Наразі обом затриманим готують повідомлення про підозру.

Також, за даними співрозмовника видання, до будівлі НАБУ стягують Нацгвардію – уже стоїть два мікроавтобуси, люди в яких нічого не пояснюють.

Як відомо, раніше повідолялося, що НАБУ проводить обшуки у родини міністра внутрішніх справ Арсена Авакова: обшуки проходили у сина Авакова Олександра у рамках розслідування щодо рюкзаків, які МВС закупило наприкінці 2014 на початку 2015 року.

Фото: Голос Карпат

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