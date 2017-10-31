НАБУ затримало сина Авакова

Національне антикорупційне бюро затримало сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра за підозрою в розкраданні коштів під час закупівлі рюкзаків для Нацгвардії. Про це “Українській правді” повідомило джерело у правоохоронних органах.
Також, за даними співрозмовника, затримали екс-заступника Авакова Сергія Чеботаря.
Видання звернулося до керівника САП Назара Холодницького з проханням підтвердити чи спростувати цю інформацію, але він відповів, що поки це не коментує.
Як повідомило інше джерело УП, сина Авакова затримали у Києві. Про це ж повідомляють “Схеми: корупція в деталях” у Facebook. За їхніми даними, також у Києві затримали Чеботаря.
Наразі обом затриманим готують повідомлення про підозру.
Також, за даними співрозмовника видання, до будівлі НАБУ стягують Нацгвардію – уже стоїть два мікроавтобуси, люди в яких нічого не пояснюють.
Як відомо, раніше повідолялося, що НАБУ проводить обшуки у родини міністра внутрішніх справ Арсена Авакова: обшуки проходили у сина Авакова Олександра у рамках розслідування щодо рюкзаків, які МВС закупило наприкінці 2014 на початку 2015 року.
Фото: Голос Карпат
Дарина Смеречанська