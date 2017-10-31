НАБУ проводить обшуки у сина Авакова

Національне антикорупційне бюро проводить обшуки у сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра у справі про можливу розтрату державних коштів при закупівлі рюкзаків Міністерством внутрішніх справ України. Про це повідомила прес-служба НАБУ.

“У відповідь на запити ЗМІ повідомляємо, що детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП наразі здійснюють слідчі дії (обшуки) в рамках розслідування кримінального провадження за фактом можливої розтрати державних коштів при закупівлі рюкзаків МВС”, – йдеться в повідомленні.

Фото: Олексій Гриценко