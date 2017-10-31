ОСТАННІ НОВИНИ

НАБУ проводить обшуки у сина Авакова

Єва Корнійчук

|

Національне антикорупційне бюро проводить обшуки у сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Олександра у справі про можливу розтрату державних коштів при закупівлі рюкзаків Міністерством внутрішніх справ України. Про це повідомила прес-служба НАБУ.

“У відповідь на запити ЗМІ повідомляємо, що детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП наразі здійснюють слідчі дії (обшуки) в рамках розслідування кримінального провадження за фактом можливої розтрати державних коштів при закупівлі рюкзаків МВС”, – йдеться в повідомленні.

Фото: Олексій Гриценко

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Добротвірська електростанція готується до надійної роботи взимку
Олесь ТЯГАЙ
Добротвірська електростанція готується до надійної роботи взимку

ДТЕК Добротвірська ТЕС активно готується до проходження осінньо-зимового періоду. Впродовж року на станції провели плано...

Нашумілий законопроект про тварин: боротьба з безвідповідальністю чи знущання над звірами і людьми
Катерина РОДАК
Нашумілий законопроект про тварин: боротьба з безвідповідальністю чи знущання над звірами і людьми

Зареєстрований 20 жовтня на сайті Верховної Ради законопроект №7220 щодо запровадження обліку домашніх та безпритульних ...

Як ініціативні мешканці роблять Добротвір кращим
Олесь ТЯГАЙ
Як ініціативні мешканці роблять Добротвір кращим

Щороку кількість бажаючих взяти участь у конкурсі міні-ґрантів  «Громада своїми руками», який фінансує компанія ДТЕК у с...

Дім з привидами у центрі Львова
Катерина РОДАК
Дім з привидами у центрі Львова

Пам’ятка архітектури 18 століття – Палац Бесядецьких, що розташований на площі Галицькій, 10 у Львові, роками пустує та ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів