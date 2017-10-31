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На Львівщині посадовець лісгоспу отримав умовний термін через службову недбалість

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На Львівщині посадовця лісгоспу, обвинуваченому у допущенні та укритті незаконних рубок деревини, суд визнав винним у службовій недбалості. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

Чоловіка засуджено до  двох років позбавлення волі (з випробуванням з іспитовим строком на два роки) з позбавленням права обіймати посади пов’язані з виконанням адміністративно-господарських функцій на лісогосподарських підприємствах протягом  одного року та зі штрафом 5100 гривень.

Працівники Управління захисту економіки у Львівській області та Стрийської місцевої прокуратури області встановили, що у 2016 році на території лісництва одного з лісопідприємств Карпатського регіону Львівщини було здійснено незаконну рубку 46 дерев, зокрема сухостійних та сироростучих, породи смерека, ялиця та бук загальною кубомасою у 56 кубометрів.

Також було встановлено, що майстер лісу не вживав заходів щодо заборони незаконної порубки, а також не виявляв, не затримував та не складав протоколів про правопорушення на осіб, які їх вчинили та не доповідав про них керівництву лісопідприємства. Внаслідок цього державі було завдано збитків на суму у майже 190 тисяч гривень.

Районний суд визнав посадовця винним у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 367 КК України (службова недбалість) та засудив його до двох років позбавлення волі (з випробуванням з іспитовим строком два роки) з позбавленням права обіймати посади пов’язані з виконанням адміністративно-господарських функцій на лісогосподарських підприємствах протягом одного року, та зі штрафом 5100 гривень у дохід держави.

 

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