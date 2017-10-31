Департамент архітектури та містобудування Львівської ОДА шукає працівників

Департамент архітектури та розвитку містобудування Львівської обласної державної адміністрації оголошує конкурс на зайняття вакантної посади категорії «В» головний спеціаліст відділу охорони історичних пам’яток управління розвитку територій та інвестиційних програм департаменту архітектури та розвитку містобудування.

Серед вимог до професійної компетентності кандидатів на зайняття посади державної служби категорії «В» головний спеціаліст відділу: вища освіта за освітнім ступенем молодшого бакалавра або бакалавра (за напрямками архітектура, історія, археологія, реставрація пам’яток архітектури); досвід роботи не обов’язковий; вільне володіння державною мовою

Термін прийняття документів: з 27.10.2017 до год. 16:45 10.11.2017.

Дата, час і місце проведення конкурсу: 15.11.2017 початок о 10 год. 30 хв.,

(м. Львів, вул. Винниченка, 18 каб № 114 Львівська обласна державна адміністрація)

Для участі в конкурсі слід подати такі документи:

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади (за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246), до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій повідомляється, що до особи не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та згода на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою (у разі подання документів для участі у конкурсі через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС подається копія такого посвідчення, а оригінал обов’язково пред’являється до проходження тестування);

6) заповнена особова картка встановленого зразка;

7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік (подається в порядку, передбаченому Законом України «Про запобігання корупції»).

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, може додати до заяви про участь у конкурсі інші документи, крім вищевказаних, у тому числі документи про підтвердження досвіду роботи.

Документи необхідно подати за адресою:

79008, м. Львів. вул. Винниченка, 18 каб № 114

Детальнішу інформацію можна отримати за посиланням.