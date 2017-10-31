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2-річна дитина після наїзду таксі на Сихові отримала черепно-мозкову травму

Єва Корнійчук

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Дитина, що постраждала у ДТП у Львові, госпіталізували з численними травмами. Про це львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

Як відомо, 13.11 год. на просп. Червоної Калини, 76а трапилась ДТП – автомобільне таксі «Lanos» наїхало на візок з дитиною.

Дівчинку, віком 2 роки 9 місяців, яка була у візочку, з травмами госпіталізували в лікарню.

Зокрема, дівчинку з діагнозом ЗЧМТ, можливий струс головного мозку, забійна садна лівої скроневої ділянки і лівої щоки, госпіталізовано у міську дитячу клінічну лікарню міста Львова.

 

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