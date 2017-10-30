Зима близько: як допомогти чотирилапим друзям пережити холоднечу

Із увімкненням опалення проблема холоду не зникає для тих, хто не має дому. Щороку пізня осінь і зима для безпритульних тварин стає особистою боротьбою за виживання. У цей час чотирилапі мешканці вулиць як ніколи потребують уваги і допомоги. Варто знати заздалегідь, як діяти, якщо тварина постраждала від обмороження.
У наших руках шанс для вуличних тварин вижити взимку! Не замуровуйте входів і вікон до підвалів – для багатьох котів тут є шанс зігрітися. Не виганяйте з під’їзду песика чи кішку, якщо тут вони знайшли теплий прихисток. По можливості нагодуйте взимку безпритульну тварину.
І будьте готові допомогти чотирилапому при обмороженні!
Як надати собаці першу допомогу у разі обмороження
Собаки найчастіше потерпають від обмороження лап, вух і хвостів. У сук обмерзають молочні залози, а у кобелів – статеві органи. Якщо тварина намокла, то її шерсть одразу втрачає функцію захисту від холоду.
При переохолодженні собака починає тремтіти, його морозить. Він стає слабким і байдужим. Цей стан прогресує. Це може призвести до втрати свідомості, коми і навіть смерті.
Симптоми обмороження:
- Шкіра стає блідою, сірою або синюватою
- Уражена ділянка холодна і крихка на дотик
- Набряк
- Тварина відчуває біль від дотику до ураженої ділянки або взагалі втрачає чутливість
- Пухирі і виразки на шкірі
- Ділянки почорнілої або відмерлої шкіри
При відтаюванні обморожені частини тіла можуть ставати червоними і дуже болять. При ускладненнях потрібно обов’язково якнайшвидше звернутися до ветеринара. А щоб надати тварині першу допомогу, потрібно:
- Забезпечити їй тепле і сухе місце якомога швидше
- Повільно і обережно загорнути у теплий сухий рушник чи ковдру
- Тільки якщо температура у собаки нижча 37,5 градусів, можна покласти поруч з нею загорнуті у рушники пляшки з гарячою водою
- НЕ розтирати і НЕ масажувати уражену ділянку
- НЕ зігрівати обморожену частину тіла на вулиці, якщо нема змоги утримувати собаку в теплі. Повторне замерзання ще більше травмує чотирилапого
- Можна обережно зігріти уражену ділянку теплою (не гарячою!) водою – не вище 40 градусів, інакше можна тільки погіршити стан собаки
- В жодному разі не розташовувати поруч нагрівальних приладів
- На обморожені зони накласти товсту ватно-марлеву пов’язку (6-7 шарів). Це дозволить попередити виникнення перепаду температур між ураженою тканиною і внутрішніми органами. Пов’язка не має бути щільною.
- Корисно влити собаці теплої води з медом або розчину 40-відсоткової глюкози (2 столові ложки на склянку води)
- Ні в якому разі НЕ давайте знеболювальних препаратів
Важливо пам’ятати, що процес зігрівання може бути доволі болючим для собаки, тому потрібно все робити дуже поступово.
Як допомогти коту, постраждалому від обмороження
З котами це стається рідше, але у разі тривалого перебування на морозі, тварина може серйозно постраждати. Насамперед потерпають слабко покриті шерстю ділянки: вушка, пальці лап, хвіст, соски і статеві органи. Якщо вчасно не вжити заходів, тварина може померти.
Симптоми обмороження у котів аналогічні до тих, що у такому випадку з’являються у собаки (читайте вище). Нерідко вони можуть проявлятися лише через кілька днів після обмороження. Пам’ятайте, процес зігрівання має бути повільним і пасивним.
Що робити:
- Перенести кота в тепле місце, загорнути в ковдру
- Обморожені ділянки шкіри треба зігрівати ватними тампонами, змоченими теплим фізрозчином або водою, доки шкіра не почне червоніти.
- НЕ розтирати травмованих частин тіла. Це спричинить додаткову шкоду.
- Накласти товсту ватно-марлеву пов’язку (6-7 шарів) для попередження завчасного зігрівання, щоб уникнути перепаду температур
- Обкласти кота грілками з теплою водою
- Якщо стан тварини не покращується, вона не може зігрітися, температура падає нижче 38 або піднімається вище 39 градусів, а на обморожених ділянках з’явилися пухирі чи рани, негайно звернутися до ветеринара
- У разі обмороження вух, можна зшити мішечки-навушники, які кріпляться на зав’язках. Ні в якому разі не бинтувати вуха, притискаючи їх до голови!
Єва Корнійчук