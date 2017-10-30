Як запобігти сімейному насиллю?

Нещодавно працівники відділу соціальної роботи Шевченківського району Львівського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді провели круглий стіл на тему «Взаємодія та співпраця. Механізм реагування». Під час круглого столу покращували співпрацю та налагоджували механізм оперативного реагування на екстрені випадки в сім’ях, зокрема, випадки насилля.

«До участі у заході та напрацювання єдиного механізму реагування були залучені працівники відділів соціальної роботи Львівського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, які працюють у напрямку «протидія насиллю» та «кризове та екстрене втручання», в.о. начальника відділу зв’язків з громадськістю управління патрульної поліції у Львові Т. Капись та інспектор Ю. Таравська, старший інспектор управління забезпечення прав людини А. Британ, заступник голови ГО «Жіночі перспективи» М. Чумало, т.в.о. директора Центру соціально-психологічної допомоги у Львівській області О. Голуб, координатор проекту «Мобільна робота з молоддю в Україні» БФ «Карітас – Львів УГКЦ» Ю. Геруля та начальник ВуСД Шевченківської районної адміністрації Б. Синицький», – розповіли організатори круглого столу.

Зі слів організаторів, учасники засідання активно обговорили питання взаємодії та співпраці установ та організацій щодо проблем сімей, у яких є насилля або його загроза, визначили позитивні та негативні сторони організації роботи, напрацювали основу механізму реагування в тих чи інших випадках.

«Питання розглядали з точки зору захисту прав та інтересів дітей, з точки зору захисту жертви насилля та кривдника. В процесі співпраці відбувся обмін досвідом та інформацією щодо випадків реагування та результативності проведеної роботи. Кожен учасник вніс пропозиції щодо налагодження механізму реагування та ознайомив присутніх з особливостями своєї діяльності», – кажуть організатори.

За результатами зустрічі у листопаді цього року (в рамках Всеукраїнської акції «16 днів проти насилля») запланована зустріч для вдосконалення механізму співпраці, а також – проведення 3-денного навчання для психологів відділів соціальної роботи Львівського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та фахівців з кризового та екстреного втручання щодо роботи з жертвами насилля.

«Питання сімейного насилля – одвічна проблема поколінь. Які б не були складові ризику домашнього насилля, першочерговим результатом роботи всіх установ та організацій є запобігти насиллю та захистити можливу жертву, а основне – дитину», – наголошує начальник відділу соціальної роботи Шевченківського району Львівського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Світлана Гриців.