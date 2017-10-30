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Wizz Air скасовує оплату за велику ручну поклажу

Юлія Шпак

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Від 30 жовтня 2017 року лоукост-авіакомпанія Wizz Air запровадила нові правила перевезення ручного багажу, що дають змогу всім пасажирам подорожувати з одним предметом великої ручної поклажі без стягування за це плати. Про це повідомляється в прес-релізі авіакомпанії, передає Укрінформ.

«Пасажирам буде автоматично надано можливість перевозити один предмет ручного багажу розміром 55x40x23 см і максимальною вагою 10 кг, вартість якого буде включено до ціни квитка. Мандрівники також зможуть узяти з собою на борт покупки з дьюті-фрі після проходження контролю безпеки», – йдеться в повідомленні.

Тим клієнтам, яким потрібна додаткова ручна поклажа, послуга WIZZ Priority дає змогу брати на борт невелику сумку розміром 40x30x18 см і поміщати її під сидіння крісла. Сервіс гарантує перевезення безкоштовного ручного багажу (55x40x23) у салоні літака. Окрім цього, WIZZ Priority надає пасажирам можливість уникнути черги під час посадки і першими сісти у літак (також доступно для пасажирів у разі придбання послуг WIZZ Go, WIZZ Plus і WIZZ Privilege Pass).

Варто зазначити, що лоукост-перевізник у Центральній і Східній Європі Wizz Air пропонує рейси за понад 500 маршрутам з 28 баз, сполучаючи 144 напрями у 43 країнах. Флот авіакомпанії налічує 86 літаків Airbus A320 і A321.

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