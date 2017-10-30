У середу у Львові перекриватимуть рух через ходу до річниці ЗУНР

1 листопада у Львові традиційно відбудуться урочистості до 99-ї річниці Листопадового чину і проголошення Західноукраїнської Народної Республіки. Учнівська та студентська молодь спільно з освітянами і владою міста, громадськими організаціями і активними львів’янами пройдуть пішою ходою від Франкового вишу до Меморіалу Українським Січовим Стрільцям. Там учасники ходи вшанують пам’ять борців за волю України – покладуть квіти, відбудеться панахида, а також громадське віче.

«Львів і вся Україна відзначають річницю Листопадового чину і створення Західноукраїнської Народної Республіки 1 листопада. Дуже важливо, щоб ми, львів’яни, і всі українці знали і пам’ятали нашу героїчну історію. Пам’ять при минуле є запорукою доброго майбутнього. Запрошуємо студентську молодь і представників львівських вишів та усіх мешканців міста взяти участь в урочистих заходах», – зазначив Євген Бойко, в.о. директора департаменту «Адміністрація міського голови» ЛМР.

Початок формування колони – о 13.00 год. перед пам’ятником Іванові Франку (площа перед Львівським національним університетом імені Івана Франка). Сформована колона вирушить о 13.30 год. за маршрутом: вул. Університетська, 1 – вул. Листопадового Чину – вул. М. Гоголя – вул. Т. Шевченка – Янівський цвинтар (Меморіал Українських Січових Стрільців). Орієнтовно захід закінчиться о 16.00 год. За маршрутом ходи передбачене ситуативне перекриття руху транспорту.

Як зазначають в управлінні внутрішньої політики ЛМР, участь у ході візьме понад 4 тис. студентів Франкового вишу, а також – університету фізичної культури. Організатор заходу – Львівський національний університет імені Івана Франка спільно з управлінням внутрішньої політики ЛМР.

Додамо, що зранку вшанують пам’ять і помоляться за тих, хто віддав своє життя у боротьбі за незалежність України. Так, до Меморіалу воїнам УГА на Личаківському кладовищі та могили Президента Національної Ради ЗУНР Є.Петрушевича покладатимуть квіти. Також запалять лампадки до могил загиблих під час проведення антитерористичної операції на сході України на полі почесних поховань № 76 Личаківського кладовища.