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У селі поблизу Львова відкрили сучасний садочок на 150 дітей

Дарина Смеречанська

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У неділю, 29 жовтня, на Львівщині у селі Зубра Пустомитівського району відкрили сучасний дитячий садочок, розрахований на 150 місць. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської обласної ради.

У новому садку для дітей облаштовано яскраві ігрові та спальні кімнати, оснащено спортзал, актова зала та комп’ютерний клас.

Слід зазначити, що на будівництво нового сучасного садочка виділили 43 млн грн із Державного фонду регіонального розвитку та державної субвенції на соціально-економічний розвиток.

Фото: ЛОР

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