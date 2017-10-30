У Львові розповіли, як буде виглядати новий спорткомплекс на Сихові за 200 мільйонів

У Львові тривав Всеукраїнський архітектурний конкурс на кращу проектну пропозицію спортивного комплексу в житловому масиві «Сихів». Спортивний комплекс повинен стати якісним прикладом підтримки та розвитку дитячого професійного спорту у Львові. Учасникам пропонувалося розробити проектну пропозицію сучасного спортивного комплексу для п’яти федерацій дитячого та дитячо-юнацького спорту для забезпечення реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту; створити умови для розвитку дитячого та дитячо-юнацького професійного спорту на території Львова, що дозволить підвищити рівень залучення дітей та молоді до занять спортом. У п’ятницю відбулось засідання журі, де визначили переможця конкурсу – ТАМ «Кудін», інформують у прес-службі Львівської міськради.

«Управління архітектури та урбаністики провело конкурс на спортивний комплекс всіх ігрових видів спорту для дітей та юнацтва, для професіоналів у т.ч., на Сихові. У генеральному плані міста ця територія вже у 2010 році була позначена як інфраструктура для спорту. У плані зонування територій Сихівського району вона була передбачена як спорткомплекс і зарезервована для цього. Фактично, перемога в тому, що ми виконуємо програму генплану і плану зонування.

Ініціатором цієї ідеї були депутати, які підняли тему того, що немає достатньо інфраструктури для спортивного виховання молоді і формування умов для подальшого виховання олімпійських чемпіонів. Ми створили завдання для конкурсу, яке передбачало максимальну кількість критих полів для різних ігрових видів спорту, а також відкриті майданчики на території по можливості. Територія виявилася трошки замалою для формування цих всіх завдань, тому абсолютно всі роботи мають у собі пропозиції по двоповерховому вирішенню деяких залів», – зазначив начальник управління архітектури та урбаністики Юліан Чаплінський.

«У проекті було зареєстровано 27 учасників, але реально взяло участь 8 робіт: з них 2 проекти з Вінниці, 2 – з Києва, 4 – зі Львова. Було сформовано з цих 8 робіт шорт-лист і журі голосували: перше місце отримало 16 балів, друге – 8, тобто розрив фактично вдвічі», – додав відповідальний секретар конкурсу Мар’ян Кардаш.

«Третє і друге місце вибороли львівські команди, а перше місце, вже вдруге в цьому році, посіла ТАМ «Кудін». Журі було вражене тим, що проект-переможець пропрацьований дуже добре і видно, що технологія самих планів є добре знайома архітектору. Тут добре опрацьована конструктивна схема з конкретними пропозиціями. Поза завданням цей проект запропонував рішення використати дах цієї споруди як гірку, де можна кататися на санках і різних видах нартів. Таке рішення навіть дає можливість професійно навчатися гірськолижному спорту. У теплий період року автори запропонували робити дах зі штучного покриття, щоб навіть влітку цю локацію можна було використовувати для катання. Цього не було у завданні, але це вийшло із пластичної моделі цього об’єкту.

Автор розмістив по осі північ-південь об’єкти згідно з вимогами спортивних майданчиків. Йому вдалося вмістити 4 спортивні майданчики з одної сторони вулиці, а з іншої він розмістив універсальне поле. Фактично, об’єкт обладнаний всіма функціями, які були потрібні. Зали різних ігор розмістили у цьому проекті в один ряд вздовж, але фактично два об’єми розміщені у двох рівнях. Перший об’єм – рецепція і всі роздягальні, а також дворівневі зали у найвищій частині. Це дало можливість компактно все розташувати. Журі дуже сподобалося рішення по розділенню цих функцій і запропоновані інженерні мережі, які передбачають використання інфрачервоних панелей, які у високих приміщеннях дуже добре працюють і можуть відмикатися по окремості: якщо грає лише один зал, то інші можуть не обігріватися, що дозволяє в майбутньому багато економити. Така система опалення не вимагає дуже добре ізольованого фасаду, тому витрати на фасад теж у кошторисі будуть менші. Попри це автор також застосував на фасадах недорогий і легкий матеріал – полікарбонат, який є значно дешевший і легший, ніж скло, що також полегшить конструктив і виконання проекту. Журі дуже сподобалася простота форм: лаконічність, простота конструктивної схеми і можливість сегментованої реалізації цього об’єкту.

Зараз управління архітектури та урбаністики передасть матеріали цього проекту міському голові, після чого на сесії будуть голосувати ухвалу, яка зобов’яже замовника цих робіт – ЛКП «Спортресурс», на якому є ця ділянка, готувати документацію до виконання. У цьому році планують передбачити 50 млн гривень на наступний рік, щоб можна було пройти стадію проектування і розпочати будівництво. Як на мене, краще попроектувати рік дуже добре і оптимізувати бюджет, адже цей проект надається до такої оптимізації, але цей процес ми розпочнемо вже в цьому році.

Насправді, чим кращий проект, тим він дорожчий – це ні для кого не секрет. Мені здається, що якщо робити все з найдешевших матеріалів, то при виконанні робіт можна було б і вкластися у 100 млн гривень, якщо робити все з європейських матеріалів з дорогими інженерними мережами, то вартість може складати і 300 млн гривень. Тому, мабуть, якщо казати опосередковано, то такий проект коштуватиме орієнтовно 200 млн гривень. Але про точну вартість можна говорити лише тоді, коли проект пройде стадію проектування, де буде прораховано кошторис. Попередньо плануємо, що це буде міський проект, міська споруда, тому кошти будуть з міського бюджету», – розповів начальник управління архітектури та урбаністики Юліан Чаплінський.

Спортивний комплекс передбачено для використання п’ятьма федераціями дитячого та дитячо-юнацького спорту:

– Регбі

– Гандбол

– Баскетбол

– Волейбол

– Водне поло

Завданням конкурсу був пошук найкращих рішень щодо:

– містобудівного вирішення розташування спортивного комплексу на ділянці з врахуванням чинних будівельних норм вимог федерацій спорту та умов розташування поряд з існуючою забудовою;

– унікального архітектурного вирішення споруд та їхніх фасадів в сучасних трендах з актуальністю на майбутні 10-15 років. Якісний компроміс – унікальність/співмірний бюджет проекту/технологічна реалізованість рішень;

– функціонального та ергономічного планування з врахуванням технологічних вимог федерацій спорту та спортивних споруд загалом;

– при можливості запропонувати проектне рішення з можливістю будівництва в 2 черги. Перша черга: два критих спортивні зали, критий басейн та блок адміністративно-господарських приміщень. Друга черга: два критих спортивних зали.

Учасники на Всеукраїнський архітектурний конкурс на кращу проектну пропозицію спортивного комплексу на Сихові могли реєструватися до 07.09.2017, подавати роботи до 20.10.2017, опісля чого на засідання журі 27.10.2017 було підведено підсумки конкурсу та оголошено переможців:

Перше місце отримав проект (018922) ТАМ “Кудін”: Віктор Кудін, Михайло Карнаухов, Надія Бесараб, Ольга Рябова, яким передбачена грошова винагорода у розмірі 90 тис. грн та реалізація проекту.

Друге місце отримав проект (050510) Sheremeta ArchitectGroup: Микола Шеремета, Остап Галько, Олесь Кузьо, яким передбачена грошова винагорода у розмірі 60 тис. грн.

Третє місце отримав проект (104053) ДП “МІСТОПРОЕКТ”: Юрій Столяров, Юрій Наконечний, Світлана Заріцька, яким передбачена грошова винагорода у розмірі 30 тис. грн.