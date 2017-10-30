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У Китаї загадково померла 14-річна модель з Росії

Єва Корнійчук

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У Шанхаї померла 14-річна модель Влада Дзюба. Як повідомляє видання Siberian Times, вона перебувала кілька днів у комі, після чого померла, передає ТСН.

За попередньою версією, Дзюба була госпіталізована до медзакладу з діагнозом «менінгіт», але її важкого стану довго ніхто не помічав. Перед черговим показом в моделі різко підвищилась температура. За кілька хвилин вона втратила свідомість. Для неї викликали медиків, але після кількох днів у комі вона померла.

Захворювання було ускладнене фізичним виснаженням на показах. У розповіді мати Влади повідомила: «Вона кликала мене. Казала: «Мамо, я так втомилась». Я так сильно хочу спати». Жінка не виключає, що це був початок смертельної хвороби.

Згодом стало відомо, що у дівчини не було медичної страховки, хоча вона мала робочий контракт. Смерть Влади Дзюби викликало бурхливе обговорення щодо використання дитячої праці в модній індустрії. Наразі в КНР працює велика кількість моделей із Росії, особливо з Сибіру.

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