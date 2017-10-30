ОСТАННІ НОВИНИ

У Червонограді судитимуть хатнього грабіжника, якого впіймали «на гарячому»

Єва Корнійчук

|

За спробу пограбування помешкання на Львівщині зловмиснику загрожує до 6 років за ґратами. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі обласної прокуратури.

Так, до суду скеровано обвинувальний акт за фактом спроби проникнення у житло з метою пограбування 20-річним чоловіком.

Правоохоронці затримали зловмисника «на гарячому», коли той намагався викрасти електроінструменти та товари господарського вжитку, загальною вартістю близько 15 тисяч гривень.

Наразі  Червоноградський міський суд обрав правопорушнику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці.

Довідково: санкція ч.3 ст.185 КК України передбачає до 6 років позбавлення волі.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Добротвірська електростанція готується до надійної роботи взимку
Олесь ТЯГАЙ
Добротвірська електростанція готується до надійної роботи взимку

ДТЕК Добротвірська ТЕС активно готується до проходження осінньо-зимового періоду. Впродовж року на станції провели плано...

Нашумілий законопроект про тварин: боротьба з безвідповідальністю чи знущання над звірами і людьми
Катерина РОДАК
Нашумілий законопроект про тварин: боротьба з безвідповідальністю чи знущання над звірами і людьми

Зареєстрований 20 жовтня на сайті Верховної Ради законопроект №7220 щодо запровадження обліку домашніх та безпритульних ...

Як ініціативні мешканці роблять Добротвір кращим
Олесь ТЯГАЙ
Як ініціативні мешканці роблять Добротвір кращим

Щороку кількість бажаючих взяти участь у конкурсі міні-ґрантів  «Громада своїми руками», який фінансує компанія ДТЕК у с...

Дім з привидами у центрі Львова
Катерина РОДАК
Дім з привидами у центрі Львова

Пам’ятка архітектури 18 століття – Палац Бесядецьких, що розташований на площі Галицькій, 10 у Львові, роками пустує та ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів