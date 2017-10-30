У Червонограді судитимуть хатнього грабіжника, якого впіймали «на гарячому»

За спробу пограбування помешкання на Львівщині зловмиснику загрожує до 6 років за ґратами. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі обласної прокуратури.

Так, до суду скеровано обвинувальний акт за фактом спроби проникнення у житло з метою пограбування 20-річним чоловіком.

Правоохоронці затримали зловмисника «на гарячому», коли той намагався викрасти електроінструменти та товари господарського вжитку, загальною вартістю близько 15 тисяч гривень.

Наразі Червоноградський міський суд обрав правопорушнику запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці.

Довідково: санкція ч.3 ст.185 КК України передбачає до 6 років позбавлення волі.