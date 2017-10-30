Садовий каже, що місто більше не дасть грошей на перинатальний центр, бо виконало свої зобов'язання

Міський голова Львова Андрій Садовий сьогодні під час спілкування з журналістами прокоментував інформацію щодо коштів, які виділено з бюджету міста на перинатальний центр. Зокрема, місто виділило 7,5 млн грн. За ці кошти виконані роботи з підведення комунікацій для якісного теплопостачання та водопостачання. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Ми домовились про виділення конкретних коштів, мова йде про кошти, які б дали можливість довести опалення, мережі. Ми це зробили. Про більшу суму ми не домовлялись. В мене була чітка домовленість з обласною адміністрацією, що роблять вони, що робить місто. На території області є мільйон проблем, у Львові є мільйон проблем, але ми стараємось чітко вкладатись у ці бюджетні призначення, які ми маємо. Ми домовились ще влітку, що бере на себе місто. Ми свої зобов’язання виконали на сто відсотків. 7,5 млн грн – це внесок міста Львова у роботи щодо можливості якісного тепла, мережі, які ми зробили до перинатального центру. На цей центр з державного бюджету виділяються десятки мільйонів гривень. Додати ще 10-20 млн грн для держави нічого не вартує. Ми сьогодні маємо дуже скрутну ситуацію з коштами, тим більше, ми щомісяця виділяємо 25 млн грн для області за утилізацію відходів, з яких частина коштів у них залишається. Ми не можемо бути донором області по усіх питаннях. Є зона відповідальності міста, є зона відповідальності області.

Є лікарні, які фінансуються з міського бюджету, є лікарні, які фінансуються з обласного бюджету. У наших міських пологових будинках багато людей, які приїжджають з області. Ми допомагаємо і не звертаємо уваги, хто звідки приїхав. Думаю, так буде надалі. Системно працюють пологові будинки, які надають послуги. Думаю, ситуація буде змінюватись на краще після введення перинатального центру, який багато років не працює. Зараз є розуміння і бажання цей центр відкрити, будемо всіляко допомагати. 7,5 млн грн, які виділило місто – це добрий внесок», – розповів Андрій Садовий, міський голова Львова.

Раніше, Львівська обласна рада звернулася до міськради з проханням виділити 20 млн грн. для перинатального центру.