ОСТАННІ НОВИНИ

Порошенко погодив підвищення пенсій

Дарина Смеречанська

|

Президент Петро Порошенко підписав Закон України №2150-VІІІ «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо підвищення пенсій». Документ прийнятий парламентом за основу та в цілому 3 жовтня 255 голосами. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Глави держави.

Закон уточнює перелік видатків, що здійснюються на соціальний захист та соціальне забезпечення громадян з Державного бюджету України та місцевих бюджетів.

Зазначений Закон системно пов’язаний із Законом України також від 03 жовтня 2017 року №2148-VІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій», реалізація його норм дозволить визначити джерела фінансового забезпечення окремих соціальних виплат та розмежувати зазначені видатки між бюджетами.

Документ набирає чинності одночасно із Законом України також від 03 жовтня 2017 року №2148-VІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій».

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Добротвірська електростанція готується до надійної роботи взимку
Олесь ТЯГАЙ
Добротвірська електростанція готується до надійної роботи взимку

ДТЕК Добротвірська ТЕС активно готується до проходження осінньо-зимового періоду. Впродовж року на станції провели плано...

Нашумілий законопроект про тварин: боротьба з безвідповідальністю чи знущання над звірами і людьми
Катерина РОДАК
Нашумілий законопроект про тварин: боротьба з безвідповідальністю чи знущання над звірами і людьми

Зареєстрований 20 жовтня на сайті Верховної Ради законопроект №7220 щодо запровадження обліку домашніх та безпритульних ...

Як ініціативні мешканці роблять Добротвір кращим
Олесь ТЯГАЙ
Як ініціативні мешканці роблять Добротвір кращим

Щороку кількість бажаючих взяти участь у конкурсі міні-ґрантів  «Громада своїми руками», який фінансує компанія ДТЕК у с...

Дім з привидами у центрі Львова
Катерина РОДАК
Дім з привидами у центрі Львова

Пам’ятка архітектури 18 століття – Палац Бесядецьких, що розташований на площі Галицькій, 10 у Львові, роками пустує та ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів