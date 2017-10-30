Порошенко погодив підвищення пенсій

Президент Петро Порошенко підписав Закон України №2150-VІІІ «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо підвищення пенсій». Документ прийнятий парламентом за основу та в цілому 3 жовтня 255 голосами. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Глави держави.

Закон уточнює перелік видатків, що здійснюються на соціальний захист та соціальне забезпечення громадян з Державного бюджету України та місцевих бюджетів.

Зазначений Закон системно пов’язаний із Законом України також від 03 жовтня 2017 року №2148-VІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій», реалізація його норм дозволить визначити джерела фінансового забезпечення окремих соціальних виплат та розмежувати зазначені видатки між бюджетами.

Документ набирає чинності одночасно із Законом України також від 03 жовтня 2017 року №2148-VІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій».