Немає світла. Куди звертатись, якщо ви мешканець Львівщини

Через негоду або пошкодження мережі в оселях мешканців області може зникати світло. Якщо у вашому домі тимчасово немає електропостачання – ви можете звертатись на Гарячу лінію області за номером 112.

Ви отримаєте інформацію про причини тимчасової відсутності електроенергії та орієнтовний час відновлення електропостачання.

Зазначимо, роботи із відновлення електропостачання у знеструмлених у другій половині доби 29 жовтня та в ніч на 30 жовтня, тривають. До відновлення енергопостачання залучено 52 бригади ПАТ “Львівобленерго” у складі 232 особи та 63 одиниці техніки.