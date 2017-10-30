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На Львівщині засудили виховательку дитсадка, з вини якої травмувалась 4-річна дитина

Катерина Родак

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Прокуратура довела вину вихователя дитсадку Золочева у неналежному виконанні службових обов’язків. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівщини.

Золочівським районним судом Львівської області завершено судовий розгляд у кримінальному провадженні стосовно вихователя місцевого дитячого садку, яка обвинувачувалась у неналежному виконанні службових обов’язків, внаслідок чого чотирьохрічний хлопчик отримав закритий перелом середньої третини лівої ключиці.

Зазначимо, що таке тілесне ушкодження відноситься до середньої тяжкості.

На підставі зібраних доказів, державним обвинувачем Золочівської місцевої прокуратури, доведено вину жінки у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.137 КК України (неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей).

Вироком місцевого суду вихователя визнано винною та засуджено до покарання у виді 3 років обмеження волі та звільнено від відбування покарання з однорічним випробувальним терміном.

 

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