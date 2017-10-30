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Музей-садиба Маркіяна Шашкевича запрошує на день відкритих дверей

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4, 5 та 6 листопада музей-садиба Маркіяна Шашкевича у с. Підлисся Золочівського району запрошує на День відкритих дверей з нагоди відзначення 206-ї річниці від дня народження поета, священика, провісника національного відродження Галичини, релігійного та культурного діяча. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Музей відчинить свої двері для шкільної та студентської молоді, інтелігенції, всіх, хто хоче духом великого Сина свого народу задля подальшої праці на благо України.

Час для екскурсій – з 10:00 до 16:00 год.

Фото: ЛОДА

 

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