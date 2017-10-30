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IT- університет у Львові кличе на екскурсію учнів 9-11 класів

Єва Корнійчук

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IT STEP University запрошує учнів 9-11 класів для знайомства. Якщо школярі цікавляться ІТ або хочуть дізнатися більше про сучасні тренди в освіті та роботі, то на цьому заході зможуть отримати відповіді на всі запитання. Про це інформують у прес-службі Львівської міськради.

«На вас чекає цікава екскурсія університетом, де ви зможете побачити сучасні аудиторії та технологічні лабораторії, а також зустріч з ректором університету та викладачами. Це можливість побачити, яким має бути сучасний університет», – зазначають в IT STEP University.

На екскурсії та зустрічі в IT STEP University обговорять:

чому ІТ – це сфера майбутнього;

як почати вчити програмування ще у школі;

що таке soft і hardskills;

чому важливо визначитись з професією ще у школі і як це зробити;

як закінчити університет раніше за однокласників: програма 3-річного бакалаврату;

що вивчають студенти доуніверситетської підготовки;

переваги та перспективи навчання на програмі доуніверситетської підготовки.

Зустріч та екскурсія для школярів відбудеться 11 листопада о 12:00 в IT STEP University.

Для участі необхідно зареєструватися.

 

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