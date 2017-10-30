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Добротвірська електростанція готується до надійної роботи взимку

Олесь ТЯГАЙ

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ДТЕК Добротвірська ТЕС активно готується до проходження осінньо-зимового періоду. Впродовж року на станції провели планові ремонти котлів, енергоблоків та турбогенераторів, щоб взимку нести світло і тепло в оселі мешканців та забезпечити електроенергією підприємства області. Вартість усієї ремонтної та інвестиційної кампанії 2017-го року на Добротвірській ТЕС становить 200 млн грн.

 «Наша станція для Львівської області має надзвичайно важливе значення, адже ми забезпечуємо електроенергією близько 60% споживачів області. Тому ми активно готуємось до несення підвищеного навантаження в зимовий період. Зараз триває ремонтна кампанія: сьогодні у нас в ремонті – енергоблок №7. 14 листопада ми плануємо цей ремонт завершити і нам залишиться в поточному році виконати капітальний ремонт турбогенератора №5. Можна з впевненістю сказати, що станція буде готова до  надійної та стабільної роботи взимку», – зазначив директор ДТЕК Добротвіської ТЕС Олег Таращук.

За словами головного інженера електростанції Олега Івахіва, вартість усієї ремонтної та інвестиційної кампанії 2017-го року на Добротвірській ТЕС становить 200 млн грн.

 «Середній ремонт енергоблоку №7 проводиться для того, щоб привести параметри блоку до проектних величин.  Загальна сума середнього ремонту цього енергоблоку складає близько 39 млн гривень. В рамках цього ремонту проводиться повузлова заміна поверхонь нагріву та ремонт котельного, турбінного, електричного обладнання. Відбудеться заміна двох циліндричних корпусів скруберів для кращого очищення димових газів», – розповів головний інженер Добротвірської ТЕС Олег Івахів.

 За ремонт кожної частини енергоблоку відповідає окрема бригада фахівців.

«Наша бригада ремонтує елементи турбоагрегату і допоміжного обладнання для того, щоб ми могли пройти зимовий період без проблем. Це дасть змогу обладнанню нести навантаження задане диспетчерською службою та забезпечить споживачів електроенергією та теплом», – пояснив майстер виробничої дільниці турборемонтного цеху Галременерго Микола Михалевич.

 Нагадаємо, що ДТЕК Енерго за 9 місяців 2017 рік закупила у державних шахт Львівсько-Волинського басейну 521 тис. тонн вугілля. Збільшення закупівель на 6,3% в порівнянні з минулим роком пов’язано зі збільшенням виробництва електроенергії на ТЕС, що працюють на газовій групі вугілля. У вересні з шахт Західної України для потреби ДТЕК Добротвірської ТЕС було відвантажено майже 75 тис. тонн вугілля. У порівнянні з вереснем 2016 року збільшення закупівлі склало 39%.

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