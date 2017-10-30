Держборг України перевищив два трильйони

Сукупний державний борг України у вересні виріс на 0,62%, або на 470 мільйонів доларів до 77,03 мільярда доларів в порівнянні з попереднім місяцем .Про це йдеться в даних Міністерства фінансів, повідомляє Українська правда.

Державний і гарантований державою борг на кінець вересня становив 2,043 трлн гривень, або 77,03 млрд доларів, проти 1,958 трлн гривень, або 76,56 млрд доларів, місяцем раніше.

Загальний розмір прямого держборгу станом на 30 вересня становив 1,725 трлн гривень (65,03 млрд доларів) проти 1,649 трлн гривень, або 64,47 млрд доларів місяцем раніше.

При цьому прямий зовнішній борг за місяць збільшився на 1,35 млрд доларів до 38,65 млрд доларів, тоді як прямий внутрішній борг зріс на 4,78 млрд гривень до 699,72 млрд гривень (26,38 млрд доларів).

Гарантований державою борг на 30 вересня становив 318,31 млрд гривень, або 12 млрд доларів.