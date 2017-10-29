У Радехові під час пожежі загинуло двоє пенсіонерів

У Радехівському районі під час пожежі загинуло двоє людей. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області.

Так, 28 жовтня о 16:30 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що 26 жовтня в м. Радехів по вул. Черемшини, 6 виникла пожежа в цегляному житловому будинку.

На місці пожежі виявлено 2 загиблі особи: 61-річний чоловік та 90-річна жінка. Внаслідок пожежі вогнем знищено підлогу на площі 4 кв.м. та диван.

Причина виникнення займання встановлюється.